Цены на газ в Европе продолжили вчерашний рост и превысили $1340 за тысячу кубов

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Kacper Pempel/Reuters

Биржевые цены на газ для поставок в декабре продолжили расти на крупнейших биржах Европы и превысили отметку $1340 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов нидерландской площадки TTF.

По состоянию на 11:23 мск, трейдеры давали за тысячу кубометров природного топлива $1342,2. Цены на газ начали расти накануне, когда котировки превысили отметку $1150. К 11:35 мск газовые котировки незначительно снизились до $1337,21.

Основными причинами продолжения тенденции роста стали несколько факторов, включая прогнозы синоптиков о возможном похолодании в Германии и странах Северной Европы. Это может привести к увеличение объемов энергопотребления конечными потребителями и домохозяйствами после затяжной паузы в связи с аномально теплой температурой в регионе в середине осени.

Еще одной причиной стали перебои с поставками норвежского газа в Европу из-за «технологических проблем» с извлечением газа на месторождении Асгард. Платформа останется закрытой на неопределенное время после пожара в трансформаторе 13 ноября.

14 ноября цены на газ на бирже ICE в ходе торгов росли почти до $1200 за тысячу кубометров. К 15:35 (мск) стоимость топлива достигала $1188, однако ближе к вечеру опустилась до $1156. В то же время эта планка по-прежнему намного отстает от сверхвысоких показателей конца августа, когда трейдеры давали за тысячу кубов сырья более $3300.

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