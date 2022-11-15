Премьер Индии Моди: нехватка удобрений приведет к нерешаемому продовольственному кризису

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал мнение, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис, с которым мир уже не сможет справиться. Его слова на рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита «Большой двадцатки» (G20) передает ТАСС.

«Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом. Сегодняшняя нехватка удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, для которого в мире не будет решения», — заявил Моди.

В своей речи индийский премьер также подчеркнул, что страны мира не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, и заявил о необходимости обеспечить стабильность на энергетическом рынке.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

На открытии саммита президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что мир не должен разделяться на части и погрузиться в состояние новой холодной войны.