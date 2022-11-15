Посол РФ: Япония не настроена на возобновление прямых рейсов в Россию

Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что российская сторона намерена возобновить прямое авиасообщение между двумя странами, а Япония, наоборот, не настроена этого делать. Его слова приводит РИА Новости.

Галузин отметил, что после начала специальной военной операции Япония фактически прекратила прямое авиасообщение с Россией, при этом воздушное пространство страны не закрыто для российских пассажирских и грузовых самолетов.

«Японская сторона прекратила полеты между Японией и европейским континентом через воздушное пространство России. Это была не наша инициатива. В свете санкций имеются определенные препятствия для полетов наших самолетов в Японию. Мы настроены на то, чтобы возобновлять такие полеты, но пока не чувствуем встречного стремления с японской стороны», — пояснил дипломат.

Он добавил, что прямое авиасообщение является очень важным и стоит за нормальным функционированием экономических связей.

Ранее Галузин говорил, что Россия должна учитывать планы Японии увеличить военный бюджет и военный потенциал с учетом намерений страны развивать связи с НАТО.