США, Британия и ЕС выступили за закупку удобрений из РФ для борьбы с мировым голодом

США, ЕС и Великобритания выступили за то, чтобы закупать удобрения из России для борьбы с голодом в мире и ослабили соответствующие антироссийские санкции в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление трех стран.

Согласно документу, целью санкций против России является ее «военная машина», а не удобрения и продовольствие, в связи с чем подписавшие заявление стороны предоставили «разъяснения отрасли и партнерам», которые включают в себя генеральные лицензии Великобритании и США, а также руководство к действию со стороны Евросоюза.

«Эти положения поясняют, что банки, страховщики, перевозчики и другие акторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и удобрение на мировые (рынки)», — говорится в документе.

В заявлении также сказано, что США, ЕС и Великобритания призывают «глобальных» партнеров, акторов, отрасли и услуги в сфере сельскохозяйственной торговли ознакомиться с предоставленными «разъяснениями» и действовать с опорой на них.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организации при взаимодействии с США и Евросоюзом удалось снять много ограничений, связанных с поставкой на мировой рынок российских удобрений и продовольствия.