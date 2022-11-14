Польские аналитики посчитали, что стране может не хватить денег на покупку оружия

Польше может не хватить денег на закупку вооружения, если экономическая ситуация не улучшится, пишет издание Rzeczpospolita, ссылаясь на аналитический отчет банка Credit Agricole.

По прогнозам экспертов, быстро растущая дебиторская задолженность за оружие, законтрактованное для польской армии в основном за рубежом, а также растущие расходы на обслуживание этих кредитов заставят власти скорректировать свои расходы.

Как заявил главный экономист Credit Agricole Якуб Боровский, после следующих выборов [в 2023 году] новому правительству «придется нажать на тормоз», ограничить уже реализуемые программы вооружений и те, что еще только запланированы.

Согласно подсчетам аналитиков Credit Agricole, сумма расходов Польши на национальную оборону к 2035 году может достичь «астрономической суммы в 1,7 триллиона злотых». Подчеркивается, что стоимость заказываемой новой техники, танка, гаубицы, самолета или ракетной установки составляет лишь треть всех расходов, еще две трети — необходимо тратить на техобслуживание, модернизацию, создание сети поддержки и прочее.

«Анализ Credit Agricole не оставляет сомнений: если не позднее 2024 года экономика не поднимется, а вряд ли это произойдет, Польша начнет испытывать проблемы с урегулированием своих обязательств, вытекающих из неконтролируемой сегодня гонки вооружений», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что польское Минобороны рассматривает возможность приобретения РСЗО K239 «Чунму» производства Южной Кореи.