Молдавский депутат Алайба: Кишинев «попрощается» с «Газпромом» в 2023 году

Молдавия перейдет на использование топлива от альтернативных России поставщиков для снижения энергетической зависимости республики от поставок природного газа «Газпрома». Слова главы молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы приводит РИА Новости.

«Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года — прощай, «Газпром»! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке», — заявил Алайба.

По его словам, Молдавия сможет пройти предстоящий зимний отопительный сезон. Однако он окажется сложным из-за усиления энергетического кризиса.

13 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии сообщила, что потребовала от местных властей утвердить план мер по снижению потребления электроэнергии в течение пяти дней.

Эти шаги в дальнейшем должны помочь республике снизить уровень потребления энергии до оптимального для прохождения зимнего отопительного сезона. При этом речь идет о возможном отключении уличного освещения с 7:00 до 17:00 (8:00 — 18:00 мск).