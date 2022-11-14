Система маркировки выявила нарушения на парфюмерном рынке России на 3,2 млрд рублей

Благодаря системе маркировки на парфюмерном рынке России по итогам девяти месяцев текущего года выявили нарушения на общую сумму 3,2 млрд рублей. При этом число нарушений за данное время составило 2,2 млн случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«За первые девять месяцев 2022 года система «Честный знак» зафиксировала 2,2 млн попыток продать духи и туалетную воду с нарушениями. <...> По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями за этот период, эквивалентна 3,2 млрд рублей», — говорится в материале.

Теперь нарушителям могут грозить штрафы на минимальную общую сумму 2,2 млрд рублей. Среди всех участников российского парфюмерного рынка с января по сентябрь 16% компаний пытались продать или ввести в оборот продукцию с нарушениями. Таких фирм аналитики насчитали 7,8 тыс. единиц, уточняется в статье.

18 октября аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» заявили о росте оборота российского парфюмерного рынка на 16,3% по итогам третьего квартала 2022 года. С июля по сентябрь в стране продали соответствующей продукции на общую сумму 26,4 млрд рублей. Для сравнения, во втором квартале этот показатель был на уровне 22,7 млрд рублей.