Боррель рассказал о готовности МИД ЕС принять новые санкции против РФ

Боррель сообщил, что главы МИД ЕС не примут новые санкции против России 14 ноября

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Willy Kurniawan/Pool/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, передает РИА Новости.

«Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию», — отметил политик.

Однако он подчеркнул, что ЕС не остановился на этом пути.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине.

В начале октября сообщалось, что Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в рамках которого под запрет попали импорт российских товаров на €7 млрд, экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Позднее стало известно, что в ЕС обсуждают девятый пакет санкций против России.

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Санкции против России
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