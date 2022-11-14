Боррель рассказал о готовности МИД ЕС принять новые санкции против РФ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, передает РИА Новости.

«Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию», — отметил политик.

Однако он подчеркнул, что ЕС не остановился на этом пути.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине.

В начале октября сообщалось, что Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в рамках которого под запрет попали импорт российских товаров на €7 млрд, экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Позднее стало известно, что в ЕС обсуждают девятый пакет санкций против России.