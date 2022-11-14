Эксперт рассказал о процедуре смены пенсионного фонда

Эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник сообщил агентству «Прайм», что до 1 декабря граждане могут заявить о смене страхового фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии.

После 1 декабря, как напомнил Ключник, наступает «период охлаждения», который длится до конца года. В это время гражданин может без потерь отказаться от принятого решения.

Специалист также объяснил, что есть два типа перевода пенсионных накоплений – срочный и досрочный.

«Сумма накоплений <...> в фонде фиксируется каждые пять лет <...>. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», — отметил эксперт.

Таким образом, можно потерять инвестдоход за период до четырех лет.

«При срочном переходе (по окончании пяти лет) средства будут восполнены из резерва по обязательному пенсионному страхованию до гарантируемой суммы», — добавил Ключник.

Ранее доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила, что размер пенсии зависит от накопленных баллов, однако их можно получить, даже не работая.