Hill: в Европе возникли разногласия из-за поставок ядерного топлива из России

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Petr Svarc/Global Look Press

Европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с «Росатомом», информирует издание Hill.

В материале сказано: «Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились».

Как пишет Hill, «Росатом» поставляет топливо на атомные станции в Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. В случае запрета, это негативно скажется на экономике этих стран.

25 октября в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Российская Федерация в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав РФ новых территорий, расширила список представителей стран – членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что ЕС медлит с новыми санкциями против Российской Федерации из-за усталости от ограничительных мер и недостатка инструментов давления.

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