Глава МВФ Георгиева предупредила об опасности «холодной войны» между США и Китаем

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила об опасности холодной войны между США и Китаем. Об этом сообщает The Washington Post.

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире.

Я пережила первую холодную войну. Начать вторую – безответственная задумка», – цитирует Георгиеву Общественная служба новостей.

Она привела в качестве примера решение бывшего президента США Дональда Трампа ввести тарифы на товары из Китая.

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