Президент Индонезии Видодо призвал активнее финансировать фонд для борьбы с пандемиями

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Индонезийский лидер Джоко Видодо призвал страны активнее финансировать фонд, который предназначен для борьбы с возможными новыми пандемиями. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю запуска соответствующей структуры, в которой Джакарта выступает в качестве председателя, написало агентство Reuters.

По его словам, Индонезия обеспечила для этого фонда по меньшей мере $1,4 млрд. «Я ожидаю большей поддержки», — сказал Видодо.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин сообщил, что республика в рамках своего председательства в G20 взяла обязательство с 24 стран и организаций вложить в фонд $1,4 млрд.

Садикин рассчитывает, что в течение 5-10 лет объем его финансирования вырастет до $10 млрд. Эти деньги планируют распределять среди бедных государств для закупок вакцин, лекарств, средств тестирования.

Накануне глава министерства финансов России Антон Силуанов сказал, что считает возможным создание глобального санитарного щита для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения.

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