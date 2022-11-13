В МВФ предупредили о риске новой холодной войны

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью изданию газеты The Washington Post предостерегла об опасности раскола мировой экономики и угрозе повторения холодной войны.

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики», — сказала Георгиева.

По ее словам, если США и страны Европы введут новые торговые барьеры ради преимущества в геополитическом соперничестве, это может дать начало «разрушительному циклу», который принесен ущерб средним и бедным домохозяйствам.

По данным МВФ, мировая экономика, разделенная на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5% или более чем на $1,4 трлн в годовом исчислении. Георгиева указала, что в Азии, центре глобальных цепочек производства электроники, одежды и промышленных товаров, потери в процентном выражении будут вдвое больше.

Годовой товарооборот между США и Китаем сейчас превышает $600 млрд, а экономики двух стран настолько переплетены, что полный разрыв глава фонда считает невозможным.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что многие страны «глобального Юга» (развивающиеся – прим. ред.) упрекают западные государства в двойных стандартах при принятии решений о введении санкций.