WSJ: у ЕС возникли сложности с выделением Украине помощи в €18 млрд

Вопрос о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд вызвал серьезный спор в Евросоюзе (ЕС), так как неясно из чего будут состоять средства и в каком размере каждая страна будет выделять деньги. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации отметили, что в ЕС понадеялись на то, что большая часть средств будет компенсирована США, а оставшиеся средства поступят в виде займов от международных финансовых организаций. При этом кредитные средства будут иметь достаточно длительный срок погашения.

По данным издания, Еврокомиссия (ЕК) собирается предложить использовать средства из специальной части своего бюджета, чтобы подкрепить привлечение необходимых средств на рынках капитала. Однако помочь Украине готовы не все. Речь идет о Венгрии, которая выступает против предложения ЕК. Учитывая, что план поддержки нуждается в единогласном решении всех участников ЕС, но при этом он затрагивает бюджетные планы региона, Венгрия вполне имеет право наложить ограничения.

11 ноября издание Politico сообщило, что европейские политики, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, раскритиковали решение венгерских властей о блокировке плана помощи Украине на 18 млрд евро. По информации издания, европейские политики назвали действия Будапешта «шантажом». Они считают, что, заблокировав принятие очередного пакета помощи Украине, Венгрия надеется добиться для себя высвобождения более 13 млрд евро.