Аналитик Васильев заявил о заметном укреплении рубля на следующей неделе

На следующей неделе российский рубль будет укрепляться, поэтому доллар может ослабнуть до 60 за доллар и даже больше. Об этом «Российской газете» заявил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Ожидаемый торговый диапазон составит 58-62 рубля за доллар и 59-63 рубля за евро», — отметил Васильев.

По его словам, курс рубля будет поддержан начавшимся периодом налоговых выплат со стороны экспортеров, который стартует с 15 ноября. Тогда произойдет активная продажа евро и долларов, а также покупка рублей.

Он добавил, что рубль укрепляется, в том числе, благодаря небольшим объемам импорта, дорогой нефти и высокой стоимости газа.

12 ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец заявил, что чрезмерное укрепление рубля может привести к тому, что российский экспорт будет неконкурентоспособным, отчего производство продукции в стране станет невыгодным.

До этого финансовый аналитик Александр Джиоев заявил, что в настоящее время курс рубля вопреки ожиданиям ведет себя спокойно по отношению к американскому доллару, хотя должен укрепляться. Российская валюта по-прежнему торгуется в относительно узком коридоре 61-62 руб. за доллар.