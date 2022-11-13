Yeni Şafak: Турция нарастила продажи зимней продукции и одеял в ЕС почти на треть с начала года

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pixabay.com

Турция с начала 2022 года увеличила поставки зимней продукции и одеял в Европу на 30% на фоне энергетического кризиса в регионе. Об этом сообщает Yeni Şafak.

«За последние десять месяцев экспорт в Европу увеличился на 30%. Больше всего зимних товаров мы продаем в Европу. Экспорт только тканевых одеял вырос на 12% и достиг 53 миллионов долларов», — отметил представитель текстильной промышленности Рефик Джейлан.

По его словам, оборот его компании в последние пять месяцев постоянно растет. Из Европы поступает больше всего заказов, и они постоянного растут на фоне приближающихся холодов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что с начала года действительно произошел скачок продаж в Европу в области зимней продукции и одеял. Причем больше всех теплыми вещами закупается Германия. Следом закупки стали увеличивать Греция и Польша.

В конце августа Business Insider писал, что европейцы, несмотря на жаркую погоду, стали активнее покупать переносные обогреватели и электроодеяла. По информации издания, сокращение поставок газа привело к резкому росту цен на энергоносители, и некоторые европейцы ищут способы согреться этой зимой, не включая системы отопления в своих домах. К примеру, покупатели в Германии приобрели на 35% больше обогревателей в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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