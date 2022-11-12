Промышленники Италии посчитали антикризисные меры нового кабмина недостаточными

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Tony Gentile/Reuters

Представители ассоциации промышленников Италии (Confindustria) положительно оценили шаги нового кабинета министров во главе с Джорджей Мелони по смягчению последствий энергокризиса, но посчитали меры недостаточными. Об этом заявила вице-президент ассоциации по вопросам окружающей среды, устойчивого развития и культуре Катя Да Рос, написал ТАСС.

«Мы, безусловно, находимся в чрезвычайной ситуации (энергоснабжения), и до сих пор применялись сдерживающие меры. В последнем правительственном декрете говорится о сокращении цен на газ для компаний с высоким потреблением энергии, но этого недостаточно», — сказала она.

По словам вице-президент ассоциации, меры правительства — краткосрочные, а для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе необходимо, в том числе, увеличить диверсификацию источников энергии за счет развития обновляемых.

Во второй половине октября агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) написало, что уменьшение поставок энергоресурсов из России и энергокризис могут ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии по всему миру.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что малому и среднему бизнесу в России стало выгодно использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на фоне роста цен на электроэнергию, что снизило их окупаемость.

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