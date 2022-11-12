Telegraph: бюджет Минобороны Британии сократится в реальном выражении из-за инфляции

Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет Министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится. Об этом пишет газета Telegraph.

По данным издания, Минфин страны на следующей неделе объявит о том, что все расходы департаментов на грядущие два года останутся такими, как было согласовано в обзоре расходов на 2021 год.

Уточняется, что бюджет британского оборонного ведомства увеличится с £47,9 млрд в 2022 году до £48 млрд в 2023 году.

В 2024 году показатель составит £48,6 млрд, однако инфляция в стране «съедает» проекты запланированных бюджетов.

Ранее газета Times сообщала, что власти Британии хотят ввести в стране режим строгой экономии для сокращения государственных расходов в условиях усиления энергетического кризиса и роста цен на энергоносители. В качестве одной из мер премьер-министр Риши Сунак намерен снизить финансирование школ, полиции, муниципалитетов и транспортного сектора.