Индия сэкономила свыше $4 млрд за счет использования солнечной энергетики

Индия в период с января по июнь 2022 года смогла сэкономить $4,2 млрд за счет использования солнечной энергетики. Об этом пишет The Indian Express, ссылаясь на данные отчета энергетического аналитического центра Ember.

«Солнечная энергия сэкономила Индии 4,2 млрд долларов США дополнительных расходов на топливо в первом полугодии. Это также позволило избежать необходимости использования 19,4 млн тонн поставок угля для внутреннего использования», — отметили в документе.

По данным издания, больше всего от использования солнечной энергетики выиграл Китай, так как за указанный период использование солнечной энергии удовлетворило 5% потребностей страны в электроэнергии. В итоге страна смогла сэкономить $21 млрд.

В публикации добавили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины и Таиланд в общей сумме за первое полугодие 2022 года сэкономили $34 млрд за счет использования солнечной энергии. Это составляет 9% от суммарных расходов на топливо за тот же период.

Ранее в субботу агентство Bloomberg сообщило, что противоречия между Германией и Индией по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) перешли в дипломатическую сферу. Согласно данным агентства, индийская компания GAIL India Ltd до 2041 года должна получать по 2,5 млн тонн СПГ в год от бывшего подразделения компании «Газпром». Сейчас компания получила название SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) и находится под управлением правительства Германии.