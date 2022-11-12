Профессор Ильинский заявил, что США понадеялись на гладкое прохождение пика инфляции

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Октябрьские данные по индексу потребительских цен в США позволяют говорить о слабых надеждах на снижение инфляционного пика в стране. Об этом ИА REGNUM заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

«Согласно официальным данным Федерального бюро статистики труда (BLS) США, индекс потребительских цен в октябре вырос на 7,7% в годовом исчислении, что является наименьшим приростом с января и чуть ниже ожиданий финансовых аналитиков», — отметил Ильинский.

По его словам, в США инфляционные ожидания в период с 2013 по 2022 год были на уровне 3,27%. Однако в июне 2022 года достигли рекордного показателя в 6,8%.
Он добавил, что для снижения инфляции в США в дальнейшем должна быть определенная уверенность в позиции ФРС.

10 ноября телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что ЕС, опасающийся за свою промышленность, решительно и «единым фронтом» выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции.

До этого Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕК направила Соединенным Штатам письмо с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), противоречащих нормам ВТО. Он отметил, что ЕС будет принимать ответные меры для защиты своих производителей.

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