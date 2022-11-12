Экономист Зубец заявил о невозможности импортозамещения при укреплении рубля

Чрезмерное укрепление рубля может привести к тому, что российский экспорт будет неконкурентоспособным, отчего производство продукции в стране станет невыгодным. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

«То есть гораздо проще будет ввезти продукцию из Китая, чем произвести ее здесь. Однако основное — невозможность импортозамещения, которое полностью убивается импортом», — отметил Зубец.

По его словам, усиление курса рубля также приведет к уменьшению доходов бюджета. При этом вначале крепкий рубль приведет к понижению цен на импортные товары. Однако одновременно с этим выпуск российской продукции сократится, а зарплаты начнут уменьшаться.

Он добавил, что Россию такой сценарий не ждет. При этом мировой экономический кризис, которые многие ожидают в 2023 году, приведет рубль к отметке в 65-70 за доллар.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации заявил, что реальный курс рубля в ближайшие годы окрепнет на 10-15% сильнее, чем за последние пять лет.