Шольц: Германия намеренно не вводила санкций против российского газа

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», – заявил Шольц.

Он добавил, что так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им «трудности».

Он добавил, что Германия получила только половину газа из РФ. Другие страны зависимы от него на 80-90%, что во многом сложилось так исторически.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Германии по состоянию на 8 ноября достигли 99,54% (около 22,6 млрд кубометров).

Отмечается также, что потребление газа с 24 по 30 октября было значительно ниже среднего уровня за последние четыре года, в том числе из-за температуры примерно на 3 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Регулятор также заявил о заметных колебаниях оптовых цен, подчеркивая, что компании и частные потребители по-прежнему приспосабливаются к высоким ценам на газ.