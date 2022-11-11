В Казахстане планируют разрешить банкам разовый вывоз наличных российских рублей

В пресс-службе Национального банка Казахстана заявили, что власти республики планируют разрешить банкам страны в разовом порядке вывоз из республики наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что для этого был разработан проект постановления правительства «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан».

Данный проект предусматривает разрешение на вывоз из Казахстана наличных российских рублей кредитными организациями второго уровня.

«Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов», — заявили в Нацбанке республики.

Предполагается, что проект будет находится на публичном обсуждении до 25 ноября, вступит в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней.

Ранее Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 14,5% до 16%. Нацбанк Казахстана повышает ставку в 2022 уже в пятый раз.