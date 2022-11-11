Bloomberg: газовый конфликт Берлина и Нью-Дели перешел в политическую плоскость

Коммерческий конфликт между немецким поставщиком сжиженного природного газа Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и его индийским клиентом — газовой компанией GAIL — переходит в политическую плоскость, сообщило агентство Bloomberg.

Издание пишет, что SEFE (бывшее подразделение российского «Газпрома» Gazprom Germania, перешедшее под контроль немецкого правительства) с мая отменила 17 поставок СПГ индийской GAIL. А поставки дочерних компаний SEFE значительно сократили.

Из-за этого индийское предприятие вынуждено тратиться на поиск альтернативных поставок топлива. При том, что SEFE при снятии груза с отправки платит лишь неустойку в размере 20% от стоимости предполагаемой поставки.

Индийские власти же требуют, чтобы немецкая сторона самостоятельно искала новых экспортеров для полного выполнения своих обязательств перед GAIL. По соглашению между государствами, индийская компания должна получать 2,5 млн тонн СПГ ежегодно до 2041 года.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что Россия собирается помочь с поставками газа развивающимся государствам, которые столкнулись с дефицитом из-за Европы, скупающей все доступное на рынке топливо.