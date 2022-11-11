Bloomberg: Евросоюз столкнется с суровой зимой из-за экономической рецессии

Странам Евросоюза предстоит суровая зима, так как ожидается, что европейская экономика минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Согласно данным Еврокомиссии, рост цен в среднем составит 8,5% в 2022 и 6,1% в 2023 году. В октябре она достигла максимума за все время существования евро и составила 10,7%.

«На фоне повышенной неопределенности, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности частных домохозяйств и ужесточения условий финансирования ожидается, что ЕС впадет в рецессию», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что инфляция достигнет пика к концу года, а во время холодов зимой лидерам ЕС будет сложно преодолеть экономический шок.

Bloomberg также пишет, что сильнее всего эта проблема скажется на ФРГ и Швеции.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в осеннем прогнозе повысила ожидания по инфляции в еврозоне в 2022 году с 6,1% до рекордных 8,5%.

Кроме того, ЕК сократила прогноз роста ВВП Евросоюза и Еврозоне в 2023 году до 0,3% в сравнении с 2,7% весеннего прогноза.