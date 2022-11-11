«Молдовагаз» заплатила за 99,3% поставок «Газпрома» в 2022 году

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Reuters

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» оплатила 99,3% поставок российского государственного энергетического предприятия «Газпром» в 2022 году. Об этом заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ на 31 октября 2022 составил 9,731 млрд леев и покрывает 99,3% от объема поставок», — написал он.

В начале октября компания «Газпром» указала Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».

На этой неделе министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны могут подать в суд на «Газпром» из-за нарушений контракта с ее стороны и сокращения объемов поставок газа.

В первой половине ноября пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что кабмин решил выделить резервные €800 тыс. для того, чтобы провести аудит исторического долга страны перед «Газпромом».

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