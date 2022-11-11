В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по зерновой сделке

Руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи заявила, что новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по зерновой сделке начался в Женеве. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

«Встреча началась», — сказала она.

Российскую делегацию возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвуют генсекретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН Мартин Гриффитс.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за продление соглашений о вывозе продовольствия из страны не менее чем на год и их расширение на порты в Николаевской области. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

По его словам, Украина предложила Турции и ООН продлить сделку не менее, чем на год, а также расширить ее за счет включения портов в Николаевской области, через которые проходило 35% украинского экспорта продовольствия до начала СВО.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступил за продление соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов «вне зависимости от желания» России.