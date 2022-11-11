Греф заявил, что текущий курс доллара в России никого «не убивает»

Нынешний курс доллара никого «не убивает» на российском рынке. Экспортоориентированные компании по-прежнему извлекают высокую прибыль от сложившейся на глобальном рынке конъюнктуры, приводит слова главы Сбербанка Германа Грефа ТАСС.

«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — заявил Греф.

По его словам, критическим уровнем для российской экономики может стать курс российской валюты ниже 50 рублей за американский доллар. Однако к настоящему времени этого пока не произошло.

«(В российской экономике сейчас — «Газета.Ru») нет ни одной убыточной отрасли», — заключил Греф.

На 11 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 61,2434 рубля. Этот показатель оказался на 18,23 копейки выше предыдущего. Курс евро, согласно оценке валютного регулятора, составил 61,0037 рубля.

9 ноября финансовый аналитик Николай Кульбака усомнился, что курсы ведущих мировых валют будут ждать резкие и неожиданные скачки к концу 2022 года. Ко второй половине декабря курсы доллара и евро будут на уровне плюс-минус 5-10% от нынешних.