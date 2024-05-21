Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что конфликт на Украине окончен

Полковник Макгрегор: конфликт на Украине окончен, Киеву некем воевать

close
100%
Wikimedia Commons

Украинский конфликт фактически окончен на фоне ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нехватка личного состава является одной из главных проблем Киева. Об этом в эфире You Tube – канала London Real заявил бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Пора прекращать. Эта война окончена. Незачем задаваться вопросом о победе России», — подчеркнул Макгрегор.

Он отметил, что в ВСУ критическая нехватка личного состава, а Украине «некем воевать».

В этой связи, по мнению бывшего советника главы Пентагона, станет решение Запада сказать «стоп» конфликту на Украине.

До этого американское издание The Daily Beast сообщало, что находящиеся на передовой украинские солдаты страдают от физических и психологических травм, что приводит к массовому нелегальному злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад отречется от конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами