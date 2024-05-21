Украинский конфликт фактически окончен на фоне ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), нехватка личного состава является одной из главных проблем Киева. Об этом в эфире You Tube – канала London Real заявил бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Пора прекращать. Эта война окончена. Незачем задаваться вопросом о победе России», — подчеркнул Макгрегор.

Он отметил, что в ВСУ критическая нехватка личного состава, а Украине «некем воевать».

В этой связи, по мнению бывшего советника главы Пентагона, станет решение Запада сказать «стоп» конфликту на Украине.

До этого американское издание The Daily Beast сообщало, что находящиеся на передовой украинские солдаты страдают от физических и психологических травм, что приводит к массовому нелегальному злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад отречется от конфликта на Украине.