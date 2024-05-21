Силовики задержали глав свердловской налоговой и отдела борьбы с коррупцией

В Екатеринбурге задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и начальника областного управления федеральной налоговой службы (УФНС) Сергея Логинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации агентства, мужчины задержаны в рамках уголовного дела, однако, по какой именно статье заведено дело, не раскрывается.

«Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции», — отмечается в материале.

По данным источника, сейчас по местам службы и жительства задержанных проводятся обыски.

Дьяков курирует УЭБиПК с января 20024 года. Логинов руководит областной налоговой службы с декабря 2011 года.

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Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.