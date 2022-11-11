Рестораны McDonald's в Белоруссии будут работать под российским брендом «Вкусно и точка»

close
100%
Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Руководство сети ресторанов «Вкусно — и точка» подписало франчайзинговый (одна сторона передает другой стороне за плату право на определенный вид предпринимательской деятельности) договор с компанией, управляющей McDonald's в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте российской сети.

«Компания «Вкусно — и точка» завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори Рестораны». До момента перехода сеть продолжит работу под брендом «Макдоналдс» на белорусском рынке», — говорится в пресс-релизе российской ресторанной сети.

При этом компания начнет деятельность на территории Белоруссии в течение нескольких недель. Это станет возможным после завершения необходимых юридических процедур, уточнили во «Вкусно — и точка».

За время работы в России компания полностью наладила логистические цепочки и поставку необходимых высококачественных ингредиентов. За счет этого в обозримом будущем планируется начать бесперебойную работу на белорусском рынке, заявили в компании.

19 октября пресс-служба сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщила о повышении цен на некоторые позиции своего меню. Подорожание на шесть позиций категории «бургеры» составит 5-10%. Однако несмотря на это, средняя стоимость сэндвичей компании останется ниже, чем у конкурентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть