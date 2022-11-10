РЖД повторно обратились в Евросоюз с просьбой снять санкции с компании

РЖД повторно направили в Совет ЕС обращение об отмене введенных против компании санкций

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) повторно обратились в Евросоюз с просьбой снять санкции, введенные против компании. Об этом сообщается на сайте организации.

«Направили обращение в Совет ЕС о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения», — сказано в сообщении.

В РЖД указали, что с момента подачи предыдущего заявления прошло свыше трех месяцев, однако оно до сих пор не было рассмотрено.

Как отметили в компании, подобные действия со стороны Совета ЕС могут свидетельствовать о пренебрежении и безразличии по отношению к россиянам.

В июле РЖД также направляли в Совет ЕС заявление об отмене ограничений, которые были введены в отношении компании. В документе отмечалось, что санкции ограничивают РЖД в выполнении социально значимых, гуманитарных функций, и являются дискриминационными по отношению к гражданам России.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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