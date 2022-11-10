Bloomberg: Amazon стала первой потерявшей $1 трлн компанией в мире

Крупнейшая компания на рынке электронной коммерции Amazon стала первой в мире публичной организацией, которая потеряла $1 трлн рыночной стоимости, написало агентство Bloomberg.

Как пишет издание, инвесторы избавились от рекордного количества акций Amazon на фоне публикации негативных результатов работы компании за третий квартал (июль — сентябрь) 2022 года.

Отмечается, что в июле 2021 года рыночная капитализация американской компании достигала наивысших значений — $1,88 трлн. В ходе торгов 9 ноября акции Amazon упали на 4,3%, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась до $879 млрд.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что рыночная капитализация американской компании Amazon впервые с апреля 2020 года опустилась до отметки в $987 млрд. Теперь в мире осталось всего четыре публичные компании с рыночной стоимостью больше $1 трлн — Apple, Saudi Aramco, Microsoft и Alphabet.

В конце октября пресс-служба Amazon представила финансовую отчетность за третий квартал, согласно которой чистая прибыль компании упала почти на 10%. Вследствие этого акции компании стали падать и в моменте снизились в цене на 21%.