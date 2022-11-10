В Сбере рассказали о перспективах развития открытых программных интерфейсов

Распространение открытых программных интерфейсов (API) в финансовом секторе повысит конкуренцию на рынке и улучшит клиентский опыт, но ряд представленных Банком России стандартов API требуют более детальной проработки. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на форуме FINOPOLIS.

Выступая в рамках форума на сессии «Цифровой серфинг: волна за волной», Александр Ведяхин отметил, что открытые API позволят улучшить клиентский опыт при работе с финансовыми сервисами: клиенты смогут видеть информацию по всем своим продуктам в разных банках, работать с аналитикой и проводить базовые операции.

Также первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, подчеркнул, что опубликованные Банком России стандарты открытых API Сбер считает полезными для себя, специалисты уже изучают их и оценивают применимость в продуктах компании.

«Часть стандартов находится в высокой степени готовности к практическому применению. В основном это касается стандартов, которые можно условно назвать «информационными», например, стандартов отображения карт, вкладов или кредитов. Другая часть, «платежная», идейно правильная, но, чтобы обеспечить хороший клиентский опыт, требует более детальной проработки», — уточнил он.

Устойчивую систему открытых API можно построить только на основе равных требований и привлекательности коммерческих условий работы для всех участников рынка, добавил Ведяхин.

Но главное, по его словам — обеспечить безопасность данных клиентов: крупнейшие банки надежно защищают данные, но проблемы могут начаться, если данные попадут банку, который не сможет предоставить их достаточно хорошую киберзащиту.

Среди прочего, участники сессии обсудили концепцию внедрения открытых API на финансовом рынке, которую в среду опубликовал Банк России.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.