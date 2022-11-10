Власти РФ выделят дополнительно 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет

Российские власти планируют дополнительно выделить 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в 2022-м году. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, видео опубликовано в Telegram-канале «Правительство России».

«Правительство направит еще 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году. По инициативе президента такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитывается почти 5 млн ребят», — подчеркнул глава кабмина РФ.

Поясняется, что детям надо предоставить максимально адресную помощь со стороны государства в целях решения материальных трудностей.

«Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах», — поручил Мишустин.

В ходе совещания кабинет министров распорядился о приобретение школьных автобусов и машин скорой помощи.

Планируется, что транспорт направят в регионы уже в первом квартале 2023 года.

«Президент [РФ Владимир Путин] поручил обеспечить российские субъекты нужным количеством таких машин», — добавил Мишустин.

В результате на приобретение не менее 1 тыс. школьных автобусов и 900 скорых предусмотрели дополнительно свыше 7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 1 млрд рублей на создание центров электроники в России.