Молдавия возьмет кредит на €60 млн для смягчения последствий инфляции и энергокризиса

Молдавия получил кредит на 60 млн евро от французского Агентства развития, которые будут направлены на смягчение последствий инфляции и энергокризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

«Депутаты проголосовали на сегодняшнем пленарном заседании за ратификацию Соглашения о кредитной линии между Молдавией и французским агентством развития», — указали в пресс-службе парламента.

Выделенные средства планируется направить на усиление программ социальной защиты населения, смягчение последствий высоких цен на газ, развитие возобновляемых источников энергии, а также модернизацию железнодорожного транспорта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия предоставит Молдавии €250 млн помощи, большая часть из которых (200 млн) пойдет на поддержку Кишинева в сфере энергетики. Также, по ее словам, ЕК поможет «мобилизовать других международных доноров».

На прошлой неделе молдавская государственная компания Energocom использовала первый транш в размере €100 млн из обещанных €300 млн кредитной помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на пополнение запасов газа. В рамках финансовой программы помощи ЕБРР Молдавия закупила более 100 млн кубометров топлива. Средняя цена закупок составила чуть больше $967 за тысячу кубометров.