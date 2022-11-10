Минпромторг предложил выделить из бюджета 65 млрд рублей на поддержку российского флота

В условиях международных санкций России необходимо развивать собственное судостроение. На эту цель из федерального бюджета следует выделить 65 млрд рублей, приводит слова главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова газета «Известия».

«На поддержку отечественного флота предложили выделить 65 млрд рублей. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил предусмотреть такие расходы в федеральном бюджете на 2023-2025 годы», — говорится в материале.

Из этой суммы 27 млрд рублей должны пойти на программу лизинга судов гражданского назначения, еще 15 млрд планируется направить на производство и внедрение комплектующего судового оборудования.

При этом в стране также должны наращиваться мощности гражданского и крупнотоннажного судостроения. Кроме того, планируется направить 6 млрд рублей на развитие рыбопромыслового флота, уточняется в статье.

7 сентября заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что спрос на на российские суда до 2035 года может составить 1,5 тыс. штук. Эти корабли должны построить на российских верфях в течение ближайших 13 лет.