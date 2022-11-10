«Ъ»: Китай может потеснить Россию на рынке Центральной Азии

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Tyrone Siu/Reuters

Роль Китая в экономике Центральной Азии за последнее время резко выросла. Товарооборот Пекина со странами региона за 20 лет вырос более чем в 25 раз и в 2021 году составил $33,7 млрд, товарооборот России с государствами региона оказался на уровне $35,8 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

«С Китаем товарооборот стран Центральной Азии за 20 лет вырос более чем в 25 раз (внешняя торговля КНР за это время увеличилась в девять раз). В прошлом году торговля с КНР составила $33,7 млрд (20,4% от общего объема торговли), тогда как оборот России с этими странами был равен $35,8 млрд (21,6%)», — говорится в материале.

При этом конкуренцию России в регионе может составить не только Китай. За последнее время также выросла роль Турции, Индии и Южной Кореи. А объем зарубежных инвестиций в регион растет опережающими темпами, больше всего интерес у иностранных компаний и предпринимателей вызывает Казахстан.

«Объем накопленных входящих инвестиций в регион Центральной Азии из третьих стран оценивается в $211 млрд (61% ВВП против среднего по миру показателя в 47%), более 70% вложений пришлись на Казахстан (страна привлекла $151,9 млрд)», — уточняется в статье.

7 ноября помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что американские власти выступают за позитивные и конструктивные отношения стран Центральной Азии с Россией. Между народами этого региона и Москвой существует длительная история взаимоотношений.

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