В Госдуму внесут законопроект об индексации пенсий сотрудников НКО

Депутаты от фракции ЛДПР в Государственной думе, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин внесут 10 ноября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается индексировать пенсию работникам социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО).

Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Согласно нынешнему законодательству, пенсионеры, работающие в социально ориентированных некоммерческих организациях, относятся к застрахованным лицам, на которых не распространяется индексация пенсий.

Ветеранские организации пожаловались, что «многие пенсионеры за довольно скромную плату трудятся в НКО, занятых общественно полезными услугами, а пенсия, как и у других работающих пенсионеров, несправедливо не индексируется».

Новые поправки предполагают, что такие пенсионеры не будут относиться к застрахованным лицам. Это даст возможность индексации их пенсий.