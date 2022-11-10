CNBC: Евросоюз выступил едиными фронтом против американского закона о снижении инфляции

Евросоюз, опасающийся за свою промышленность, решительно и «единым фронтом» выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в ЕС выражают опасения по поводу того, что инициатива американской администрации нанесет ущерб ее компаниям и экономике. Принятый в США закон обсуждался на этой неделе 27 министрами финансов Европейского союза.

«Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — рассказал источник телеканала.

Он добавил, что среди всех 27 министров «существует политический консенсус по поводу того, что этот план угрожает европейской промышленности».

CNBC утверждает, что налоговые льготы, предоставляемые для электромобилей, которые произведены в Северной Америке, вызывают наибольшие опасения у Европы. Это может создать проблемы для автоконцернов ЕС, которые сосредоточены на электрокарах.

Ранее стало известно, что европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами.