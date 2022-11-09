В АФК «Система» заявили об изучении возможности покупки российских активов IKEA

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РИА «Новости»

Старший управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов заявил, что инвестиционная компания изучает возможность покупки российских активов шведской компании IKEA. Его словам передает ТАСС.

«Мы изучаем возможность покупки российских активов IKEA», — сообщил старший управляющий партнер АФК «Система».

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, посетили заводы IKEA в рамках процедуры due diligence, которую проводит ее основной акционер АФК «Система».

По словам одного из источников РБК, есть шесть компаний-претендентов на активы IKEA, и у всех равный доступ к информации о них. В качестве претендентов называются Группа ПИК и компания по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что IKEA нашла пять кандидатов, которые могут приобрести фабрики компании в России.

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