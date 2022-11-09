Глава ФАС заявил о снижении наценок на самые дешевые товары в сетях с 22% до 6%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Наценки на социально значимые товары в российских торговых сетях снизились с 22% до 6%. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, написало агентство ТАСС.

«Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары <…> привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня», — сказал глава ФАС.

Кроме того, по словам Шаскольского, благодаря обязательной перерегистрации всех цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), стоимость примерно половины наименований из этого перечня удалось сократить на 30%.

В середине сентября газета «Известиям» сообщила, что в ФАС поступили предложения бизнеса по изменению сроков, в которые ритейлеры должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты.

Во второй половине октября доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что в России могут подорожать некоторые продукты питания, подчеркнув, что какого-то резкого роста цен на такие продукты ожидать не стоит.

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