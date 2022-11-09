Тинькофф запускает собственную премию Tinkoff eCommerce Awards

Тинькофф учредил собственную премию для предпринимателей и игроков рынка электронной коммерции — Tinkoff eCommerce Awards.

Первое торжественное вручение премии состоится 1 декабря на конференции Tinkoff eCommerce в присутствии ключевых представителей индустрии.

«Сегодня мы объявляем старт приема заявок на новую ежегодную премию в сфере e-сommerce в России — Tinkoff eCommerce Awards. Мы точно знаем, какие вопросы и сложности возникают у предпринимателей, понимаем, сколько усилий необходимо прикладывать для успешного развития бизнеса. Поэтому мы хотим поощрить героев отрасли и учреждаем для них собственную награду», — отметил директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Темой первой премии Tinkoff eCommerce Awards станут «Герои маркетплейсов».

Экспертное жюри премии Tinkoff eCommerce Awards объединит ключевых игроков отрасли: представителей крупнейших торговых площадок, руководителей главных отраслевых ассоциаций (Ассоциация компаний интернет-торговли, Национальная ассоциация дистанционной торговли), успешных предпринимателей, сделавших себе имя на онлайн-продажах, и представителей индустрии.

Премия станет ежегодной и будет вручаться самым заметным игрокам рынка ecommerce, добившимся выдающихся результатов за год.