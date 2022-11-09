Риелторы заявили о росте предложения в новостройках Москвы почти на 25% за три месяца

Количество новых квартир, которые появились в продаже на рынке новостроек Новой Москвы, в третьем квартале, выросло почти на 25%. Об этом газете «Известия» заявили аналитики компании «Метриум».

В то же время в «старой» Москве застройщики увеличили объем предложения лишь на 3,5%. При этом что в Новой, что в «старой» Москве это жилье комфорт-класса, отметили в публикации.

Эксперты рынка указали на то, что за третий квартал на рынке новостроек Новой Москвы число проектов в реализации выросло до 37. При этом строящееся там жилье по качеству ничуть не хуже, чем в границах «старой» Москвы, но при этом доступнее по цене.

Аналитики посчитали, что текущая динамика предложения говорит о постепенной нормализации рынка. Если в 2021 году был ажиотажный спрос, то из-за неопределенности в этом году девелоперы решили не запускать новые проекты.

7 ноября информагентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан. Аналитика» сообщило, что число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России возросло на 85% с марта 2022 года и достигло абсолютного исторического максимума.