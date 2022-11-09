Bloomberg: правительство США заставляет крупные банки в условиях секретности вести дела с РФ

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Администрация президента США Джо Байдена в тайне просит крупные банки продолжать работать с компаниями из России, которые попали под санкции, опасаясь возможного краха мировой финансовой системы. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам экспертов, такие банки, как JPMorgan, пользуются лазейкой в законах о санкциях, чтобы продолжать работать в России, несмотря на спецоперацию на Украине. При этом представители банка указывают на то, что они лишь действую в рамках указаний правительства США.

В публикации отметили, что такая ситуация говорит о нахождении многих американских банков между молотом и наковальней в вопросе санкций, то есть между администрацией Байдена и конгрессом, который открыто выступает против России. При этом одни из источников агентства указал на то, что JPMorgan, Citigroup и ряд других крупных банков по указанию администрации Байдена работают с компаниями из России, которые имеют важное стратегическое значение.

По данным издания, такие негласные усилия говорят о том, что американские власти хотят хоть как-то сгладить отрицательные эффекты от антироссийских санкций, которые стали поражать мировую финансовую систему. Основная задача сейчас – избежать глобальной экономической катастрофы.

В начале ноября издание Al Mayadeen сообщало, что власть доллара в мире придет к концу в течение пяти лет из-за России, которая начала спецоперацию на Украине и спровоцировала изменения не только в финансово-экономической системе, но и во всей мировой геополитике.

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