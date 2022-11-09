Маск продал акции Tesla стоимостью почти $4 млрд

Маск продал 19,5 млн акций Tesla стоимостью практически $4 млрд

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John Raoux/AP

Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью почти $4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее Reuters сообщило, что состояние Маска оценивается в $194,8 млрд. Причина снижения связана с падением курса акций другой его компании — Tesla.

С конца октября, когда Маск закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели на 15,04%.

В настоящее время Маск ищет способы сократить расходы Twitter и обсуждает различные варианты дополнительной монетизации социальной сети.

В частности, портал The Verge написал, что Twitter может стать платным для всех пользователей. Такую идею активно обсуждали Маск и его советник Дэвид Сакс.

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