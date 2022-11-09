Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на новогодние праздники

Менее чем за два месяца до новогодних праздников у оптовых и розничных продавцов алкоголя возникла нехватка популярного импортного спиртного. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Речь идет об игристых винах, французском коньяке и шотландском виски. Это поставки из-за рубежа, которые сейчас невозможны из-за антироссийских санкций. Ограничения приведут к нехватке на праздничных столах популярных брендов: шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys и других.

В компании Ladoga рассказали, что дефицитные виды импортного алкоголя уходят «с колес», как только компания успевает их привезти. «Через пару дней после всех процедур оформления они по квотам уходят заказчикам — сетям и ресторанам», — уточнил оператор.

На замену планируется привезти игристое от независимых французских шампанистов, виски небольших шотландских производств и алкоголь с новых рынков.

Отмечается, что также некоторые производители начали переключаться на отечественный алкоголь.

Ранее в России оценили сроки завоза алкоголя по параллельному импорту.