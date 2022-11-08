Решетников заявил о дефиците кадров на российском рынке труда

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о дефиците кадров на российском рынке труда

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Текущий уровень безработицы в России на уровне 3,9% говорит о дефиците кадров на рынке труда. Этот фактор может стать предпосылкой к переходу доходов населения от стагнации к росту, приводит слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова ТАСС.

«По рынку труда мы понимаем, что такой уровень безработицы, который у нас складывается — 3,9% — по этому году, говорит о том, что по факту у нас есть дефицит на рынке труда, и, соответственно, этот дефицит поддержит заработные платы. И мы в наш прогноз по следующему году действительно заложили рост реальных заработных плат — 2,6%», — заявил Решетников.

В свою очередь, предполагаемый рост реальных располагаемых доходов населения должен будет способствовать поддержке российской экономики, заключил он в ходе выступления на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми, организованное президентом Владимиром Путиным.

8 ноября министр экономического развития Максим Решетников допустил, что уровень инфляции в России к концу года может оказаться на уровне 12-12,4%. В таком случае этот показатель окажется ниже прогнозируемых Минэкономразвития 12,4%. По прогнозам ведомства, рост потребительских цен в 2023 году окажется на отметке 5,5% и в дальнейшем опустится до целевого уровня 4%.

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