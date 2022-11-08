Frankfurter Allgemeine: чистый долг Германии в 2023 году может вырасти до €45 млрд

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Reuters

Размер задолженности Германии в следующем году может вырасти с изначально планируемых €17,2 млрд до €45 млрд, согласно планам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

«ФРГ грозит в 2023 году рецессия, заметная инфляция и снижение покупательной способности населения. В этих условиях увеличение долгов с 17,2 миллиарда евро до максимум 45 миллиардов было бы допустимо с точки зрения закона», — говорится в материале.

В Германии действует закон, который не позволяет правительству брать слишком много долгов. В 2020 и 2021 годах эта мера не действовала из-за коронавирусной пандемии. В 2023 году Линднер планировал возобновить так называемый «долговой тормоз», однако ожидаемый порог в размере €17,2 млрд могут резко скорректировать в большую сторону из-за давления растущей инфляции, рисков экономического спада и масштабных бюджетных расходов.

«Германский бюджет ожидают в следующем году большие бюджетные расходы. Около 80 миллиардов евро планируется выделить на смягчение эффектов от роста цен на газ и электричество, на поддержку энергоконцерна Uniper — 15,2 миллиарда, 6 миллиардов предусмотрено для обеспечения работы больниц на случай ухудшения ситуации с коронавирусом», — уточняется в статье.

6 ноября агентство Reuters сообщило о планах правительства Германии выделить €83 млрд на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. При этом совокупные затраты властей ФРГ на защиту экономики в условиях усиления энергетического кризиса оцениваются в €200 млрд.

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