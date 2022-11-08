Inditex: Zara и Bershka вернутся в Россию под другими названиями

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Группа компаний Daher Holding, которая покупает в России бизнес испанской fashion-группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), будет работать в стране под своими брендами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на холдинг.

В Inditex отметили, что компания достигла первоначального соглашения о продаже Daher своего бизнеса в России.

В холдинге также подчеркнули, что сделка позволит сохранить большое число рабочих мест, созданных Inditex, так как она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами компании.

25 октября стало известно, что компания Inditex договорилась о продаже бизнеса в России ливанской Daher Holding.

Как позднее сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны.

До этого газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что магазины Zara вернутся в Россию под названием «Новая мода» (New fashion). По данным «Известий», всего планируется открытие четырех магазинов. Отмечается, что в них будут присутствовать не все коллекции бренда.

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